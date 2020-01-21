Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

Отмечается, что на борту находилось 47 человек, часть экипажа были эвакуированы на подошедшее рыболовецкое судно.

«Оставили необходимое количество для борьбы с пожаром, отмечается задымление», — добавил собеседник агентства.

Пострадавших нет. На данный момент на траулере ищут очаг возгорания.