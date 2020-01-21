Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
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В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Отмечается, что на борту находилось 47 человек, часть экипажа были эвакуированы на подошедшее рыболовецкое судно.
«Оставили необходимое количество для борьбы с пожаром, отмечается задымление», — добавил собеседник агентства.
Пострадавших нет. На данный момент на траулере ищут очаг возгорания.