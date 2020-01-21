Посольство Британии в Киеве отреагировало появление трезубца в пособии по экстремизму

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца, который является символом герба страны, в пособие по борьбе с экстремизмом британской полиции. Об этом диппредставительство написало на своей странице в Facebook.

«Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции», — заявили британские дипломаты.

В посольстве также напомнили, что британские правоохранители объяснили, что в данном документе сказано, что многие символы, которые приведены в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом.

Кроме того, диппредставительство отметило, что власти Великобритании уважают официальные символы украинской государственности, в том числе и трезубец, который является главным элементом государственного герба Украины.

Ранее в Великобритании прокомментировали просьбу украинского посольства убрать изображенный на гербе страны трезубец из списка экстремистских символов.

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