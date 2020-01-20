Глава МИД Украины обсудил расследование крушения Boeing с представителем Ирана

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения расследования крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В ходе встречи Пристайко напомнил, что расследование авиакатастрофы находится в центре внимания украинской и мировой общественности. Он подчеркнул значимость широкого и открытого сотрудничества с Ираном.

Мохаммад Эслами заверил украинскую сторону в готовности к конструктивному взаимодействию по вопросам расследования обстоятельств произошедшего. Он также выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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