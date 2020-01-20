ВОЗ созывает экстренное совещание из-за нового типа коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости из-за нового типа коронавируса, сообщается на официальной странице организации в Twitter.
Заседание назначено на 22 января 2020 года.
Комитет должен определить, является ли вспышка заболеваемости чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также дать рекомендации по ее устранению.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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