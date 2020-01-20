Змея выползла из унитаза в Туле

Жительница Тулы обнаружила в туалете своей квартиры крупную змею. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что женщина неделю не была дома, зайдя в санузел, она увидела ползающую по унитазу змею.

Женщина покинула квартиру, предоставив решать проблему своему сыну. Он вызвал соответствующие службы.

Порода змеи пока неизвестна, внешне она похожа на маисового полоза или питона.

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