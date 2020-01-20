Четыре спасателя пострадали при устранении последствий ЧП в хостеле Перми
Четыре спасателя, ликвидируя последствия прорыва трубы в хостеле Перми, получили ожоги. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на замглавы службы спасения города Павла Хлызова.
Инцидент произошел 20 января в здании ул. Советской Армии.
Известно, что после работы по устранению последствий спасателей осмотрели медики. По словам Хлызова, четверо получили ожоги сквозь специальную экипировку. У них диагностированы легкие ожоги рук, ног и шеи.
Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.
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