Четыре спасателя пострадали при устранении последствий ЧП в хостеле Перми

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Четыре спасателя, ликвидируя последствия прорыва трубы в хостеле Перми, получили ожоги. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на замглавы службы спасения города Павла Хлызова.

Инцидент произошел 20 января в здании ул. Советской Армии.

Известно, что после работы по устранению последствий спасателей осмотрели медики. По словам Хлызова, четверо получили ожоги сквозь специальную экипировку. У них диагностированы легкие ожоги рук, ног и шеи.

Предполагается, что инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в жилом доме, вода которого стекла в подвал, где находился хостел.

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