В Госдуме отреагировали на прорыв трубы в гостинице в Перми

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Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская прокомментировала ЧП с гибелью людей при прорыве трубы отопления в мини-гостинице на цокольном этаже жилого дома в Перми. Об этом пишут РИА «Новости».

Она сказала, что сейчас категорически запрещено предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях многоквартирных домов.

По ее словам, это связано с тем, что подвал является общим имуществом собственников дома.

Отмечается, что в настоящий момент размещать хостелы в жилых домах разрешено, однако лишь при условии, что они располагаются на первом этаже, помещение переведено в нежилое и оснащено отдельным входом.

Хованская также добавила, что даже до принятия соответствующего закона оформлять подвальные помещения для предоставления в них гостиничных услуг было нельзя. По ее словам, эта норма будет усиливаться.

До этого стало известно, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.

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