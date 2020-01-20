В Госдуме отреагировали на прорыв трубы в гостинице в Перми
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская прокомментировала ЧП с гибелью людей при прорыве трубы отопления в мини-гостинице на цокольном этаже жилого дома в Перми. Об этом пишут РИА «Новости».
Она сказала, что сейчас категорически запрещено предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях многоквартирных домов.
По ее словам, это связано с тем, что подвал является общим имуществом собственников дома.
Отмечается, что в настоящий момент размещать хостелы в жилых домах разрешено, однако лишь при условии, что они располагаются на первом этаже, помещение переведено в нежилое и оснащено отдельным входом.
Хованская также добавила, что даже до принятия соответствующего закона оформлять подвальные помещения для предоставления в них гостиничных услуг было нельзя. По ее словам, эта норма будет усиливаться.
До этого стало известно, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.
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