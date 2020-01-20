Дочь Пескова заявила о «беспределе» от силовиков

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета считает, что от силовиков идет «конкретный беспредел». Об этом она сказала в интервью журналу Forbes.

По ее словам, она видит в России «беспредел», который не оставляет равнодушным ни одного адекватного человека.

«Этот беспредел идет от правоохранительных органов», — добавила она.

Когда журналист попросил Елизавету Пескову сравнить парижские митинги «желтых жилетов» и массовые беспорядки в Москве летом 2019 года, она заявила, что сравнивать произошедшее во Франции и в России нельзя. По ее мнению, в Париже люди на митингах выдвигали «экономические» требования, а в России жители хотели «поучаствовать во власти».

«То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», — объяснила Пескова.

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