Синоптики пообещали аномальное тепло москвичам на следующей неделе

Синоптики пообещали аномально теплую погоду жителям Москвы на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что температурный режим будет выше нормы на 10°C. Однако он не исключил появление в некоторых областях небольших осадков.

Отмечается, что вечером температура в столице будет держаться в районе нулевой отметки, а днем воздух прогреется до +1°C — +3°C. Скорость ветра также составит 4-9 м/с. Атмосферное давление окажется на уровне 753 мм ртутного столба.

Тишковец добавил, что во вторник, 21 января, воздух может прогреться до +5°C.

«Возможно, что падет прежний рекорд 122-летней давности», — заключил он.

По словамсиноптика, со среды температура воздуха начнет ухудшаться, возможно выпадение снега и появление метели. К концу недели днем столбики термометров покажут от 0°C до -5°C, а вечером — от -5°C до -10°C.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.