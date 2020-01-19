В Госдуме осудили призыв главы Чувашии «мочить» журналистов

close
Глава Чувашии Михаил Игнатьев Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В Госдуме прокомментировали слова главы Чувашии Михаила Игнатьева с призывом «мочить» критикующих власть предстваителей СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат Евгений Ревенко заявил, что Игнатьеву следует извиниться за произнесенные слова.

Новость дополняется.