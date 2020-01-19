Посольство Украины потребовало Лондон убрать трезубец из списка экстремистской символики

Посольство Украины в Лондоне попросило убрать британскую полицию трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов. Об этом украинское диппредставительство написало на своей странице в Twitter.

Так, дипломаты считают, что включение трезубца в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, которое было подготовлено контртеррористической полицией, является «чрезвычайно возмутительным».

«Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», -— заявило посольство Украины.