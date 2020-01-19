Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев, как и предполагал президент Владимир Зеленский, доставили на родину 19 января 2020 года. Об этом сообщил телеканал «112».

Известно, что самолет приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». На взлетно-посадочную полосу прибыл сам Зеленский, премьер Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Планируется, что в воскресенье также состоится церемония, посвященная памяти погибших. Она запланирована на 12.00 по местному времени (13.00 по мск) и пройдет прямо в здании аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Тегеране специалистами были установлены личности 148 погибших при крушении украинского самолета в Иране.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иран предоставит Киеву черные ящики сбитого украинского самолета

— Установлены личности 148 погибших в авиакатастрофе и Иране

— Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране