Названы самые популярные российские лечебные курорты

Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT.

По данным НИИ реабилитации и курортологии в санаториях России в 2019 году отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.

В Краснодарском крае специалисты отмечают курорты Анапы, Сочи и Ейска.

На территории Ставрополья — Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

В Крыму специалисты выделяют курорты Евпатории, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.