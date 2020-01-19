Волонтеры нашли пропавших на Урале школьниц в ледовом городке

Нашлись три девочки, которые пропали утром 18 января в Свердловской области, передает E1.ru.

Ранее сообщалось, что в Березовском Свердловской области утром 18 января по дороге в школу пропали две девочки 12 лет и одна 14 лет, которые около 8 утра направлялись в школу, однако в школе их так никто и не увидел. Правоохранители привлекли волонтеров для их поисков.

По данным издания, в ночь на 19 января школьниц нашли. Выяснилось, что они ездили в Екатеринбург в большой ледовый городок в центре города.

В настоящее время девочки находятся в отделении полиции.

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