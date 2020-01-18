Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве
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В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА «Новости».
Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Наибольшее число людей отмечается на озере Святое, Мещерское и в Строгино.
Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей.
18 января отмечается православный праздник Крещения. Аномально теплая зима по всей России резко сократила число купелей на водоемах: из-за недостаточной толщины льда организовать прорубь оказалось просто невозможно.
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