В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции «желтых жилетов», передает BFM.

Между протестующими и полицией произошли столкновения.

В результате были арестованы 37 человек.

Францию накрывает новая волна массовых протестов. На этот раз против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Забастовка объявлена бессрочной.

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