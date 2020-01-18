В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
close
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции «желтых жилетов», передает BFM.
Между протестующими и полицией произошли столкновения.
В результате были арестованы 37 человек.
Францию накрывает новая волна массовых протестов. На этот раз против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Забастовка объявлена бессрочной.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: