В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

В московском аквапарке у четырехлетней девочки ногу засосало в сливную трубу. Об этом сообщает «Регион онлайн», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, у ребенка зафиксированы синяки.

По имеющейся информации, в момент происшествия ребенок плавал в бассейне вместе с родителями.

Отмечается, что они смогли быстро вытащить дочку из воды. Затем они отвезли ее в больницу.

Информация о состоянии пострадавшей девочки не поступала.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщил, что аквапарк, в котором случился инцидент, находится на территории комплекса «Лужники».