В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу
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В московском аквапарке у четырехлетней девочки ногу засосало в сливную трубу. Об этом сообщает «Регион онлайн», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, у ребенка зафиксированы синяки.
По имеющейся информации, в момент происшествия ребенок плавал в бассейне вместе с родителями.
Отмечается, что они смогли быстро вытащить дочку из воды. Затем они отвезли ее в больницу.
Информация о состоянии пострадавшей девочки не поступала.
В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщил, что аквапарк, в котором случился инцидент, находится на территории комплекса «Лужники».