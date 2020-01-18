Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА «Новости».

Так, по данным прогноза синоптиков, с 18 по 27 января отклонение от климатической нормы в 12°C будет зафиксировано в Москве и области и в Санкт-Петербурге и области.

Также значительные отклонения от климатической нормы ожидаются в Эвенкии (поселок Тура). Там среднесуточная температура составит -24°C вместо обычных -36°C.