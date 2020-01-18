Адвокат Винника рассказал об условиях содержания россиянина в греческой тюрьме

Адвокат гражданина России Александра Винника Тимофей Мусатов рассказала об условиях содержания своего клиента в греческой тюрьме. Об этом сообщает RT.

По словам Мусатова, россиянин по-прежнему находится в одиночной камере в больнице. Ему запретили прогулки и свидания, в том числе с матерью, которая приехала к нему в Афины.

Правозащитник считает, что подобные условия «без возможности видеть солнце и белый свет» является видом пытки.

Он также отметил, что Винника охраняют не менее 15 человек, и за это время его могут увидеть кто угодно, но не родственники.

Мусатов уверен, что Греция будет привлечена к ответственности за нарушение прав россиянина на защиту и на достойные условия существования.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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