В США четыре человека погибли при стрельбе в доме

В американском городе Грантсвилл (штат Юта) местный житель устроил стрельбу в доме, в результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Отмечается, что еще один человек пострадал, его госпитализировали.

По данным полиции, злоумышленника уже задержали. Он действовал один.

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