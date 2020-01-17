В Екатеринбурге школьница совершила самоубийство, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге была найдено тело 16-летней школьницы, которая покончила с собой, не желая выходить замуж, передает сайт kp.ru.

Издание сообщает, что члены семьи школьницы являются езидами.

В соответствии с национальным традициям этого народа, вступать в брак можно с 16 лет.

Отмечается, что родители школьницы уже нашли ей будущего мужа.

По словам знакомых девушки, перед тем как совершить суицид, погибшая вместе с ними ездила в Омск, где проживал ее возможный супруг.

В СУ СК России по Свердловской области уже уведомили, что по факту инцидента заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».