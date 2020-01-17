Нуждающийся в медпомощи подросток пропал в Кузбассе

В селе Калачево в Кузбассе пропал 14-летний подросток, который из-за заболевания может нуждаться в медицинской помощи. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Кузбассу.

Уточняется, что 16 января 2020 года мальчик ушел из дома в поселке Калачево и до настоящего времени не вернулся.

По данным МВД, подросток имеет следующие приметы: рост 165 см плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в черные горнолыжные штаны, вязаную шапку серого цвета, темный пуховик, а также зимние кроссовки темно-зеленого цвета.