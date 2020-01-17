Один человек погиб и 66 ранены в состязании по укрощению быков в Индии

Во время укрощения быков в честь ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Тамилнад погиб один человек и 66 получили ранения. Об этом сообщает Times of India.

Уточняется, что из 66 пострадавших 37 были укротителями быков, остальные — владельцами животных и зрители.

История «индийской корриды» Джалликатту насчитывает как минимум 2500 лет. В отличие от испанской корриды, Джалликатту является не боем человека с быком, а именно укрощением, то есть мужчина должен ухватиться за рога быка обеими руками и продержаться на нем определенное время или «проехать» на нем обозначенное расстояние.