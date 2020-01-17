Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА «Новости»

Ребенок пропал в среду, 15 января.

На странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» в комментариях пишут, что ее нашли в подвале одного из общежитий без сознания.

По данным минздрава, девочка не ела и не пила около суток, у нее переохлаждение организма, однако жизни ничто не угрожает.

Ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей.