Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
close
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА «Новости»
Ребенок пропал в среду, 15 января.
На странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» в комментариях пишут, что ее нашли в подвале одного из общежитий без сознания.
По данным минздрава, девочка не ела и не пила около суток, у нее переохлаждение организма, однако жизни ничто не угрожает.
Ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей.