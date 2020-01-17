Число умерших от нового типа коронавируса в Китае возросло

В Китае скончался еще один человек, который был заражен коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцедент также произошел в городе Ухань провинции Хубэй.

Уточняется, что всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек.

Отмечается, что из них пять — в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное.

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