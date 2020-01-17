Туалеты для собак заработали в аэропорту в Финляндии

Специальные туалеты, предназначенные для собак, появились в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Уточняется, что уборные для питомцев расположены в зоне душевых комнат. Они выглядят как покрытия, имитирующие газон.

Отмечается, что в собачьих туалетах находится душ, а также совок для утилизации фекалий и других отходов.

Также для таких комнат предназначен график уборок, чтобы неприятный запах распространялся по зданию аэропорта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Истре открылся лагерь для собак

— Нечеловеческая любовь: россияне разоряются ради кошек