В Карелии сняли напуганную рысь с дерева

В Карелии в городе Олонец охтоинспекторы сняли с дерева напуганную рысь. Об этом сообщается на странице республиканского правительства в «ВКонтакте».

Отмечается, что местные заметили животное днем 16 января. По всей видимости, рысь испугалась шума машин и собак, поэтому не спускалась на землю.

В Минприроды сообщили, что к вечеру животное спасли специалисты, сейчас оно находится под присмотром местного охотоведа.

«Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят обратно в лес», — добавили в правительстве.