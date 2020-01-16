Заявивший о невыносимых для жизни условиях в Борском психинтернате вновь госпитализирован

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Бывшего пациента Борского психоневрологического интерната Воронежской области Сергея Фатенкова вернули в учреждение для лечения, после того как он рассказал о невыносимых там условий для жизни . Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат мужчины Дмитрий Бартенев.

Юрист пояснил, что после выписки Фатенкова из интерната 21 ноября 2019 года родственники мужчины обратились в одну из местных больниц с просьбой снова госпитализировать его, потому что он якобы «опасный и неадекватный».

По словам Бартенева, защита пыталась обжаловать недобровольную госпитализацию в Советском районном суде, а также в Воронежский областном суде, но безрезультатно.

«Полагаем, что вот эта история с интернатом стала поводом для того, чтобы оставить его в больнице. В частности, она привлекла внимание СМИ к его семье и, возможно, спровоцировала неадекватную реакцию родственников. При этом суд подробно выслушал мнение специалиста из Москвы, которая приехала для обследования Сергея и заключила, что оснований для госпитализации нет, однако все равно оставил его в больнице», — отметил адвокат.

Ранее Фатенков заявил, что пациенты Борского психинтерната спят в холод на лавочках из-за раннего подъема, ходят в туалет два раза в неделю и «за копейки» работают в местной котельной. По его словам, сотрудники интерната игнорируют проблемы инвалидов, проживающих в учреждении, а тем, кто пытается сбежать, дают психотропные препараты.

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