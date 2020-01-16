Стали известны подробности дела заподозренного в получении взятки главы МВД Коми

Стали известны подробности дела, заведенного в отношении министра внутренних дел Коми Виктора Половникова. Об этом пишет РЕН.

Мужчина был задержан по подозрению в получении взятки, общая сумма которой предположительно составляет 25 млн рублей.

Отмечается, что деньги разделялись между посредниками, одним из которых был адвокат и генерал-лейтенант Фаяз Шабаев. Ему досталась доля в размере 10 млн рублей.

Как уточнялось ранее, по факту преступления заведено соответствующее уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

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