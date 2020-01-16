Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает «Интерфакс».

По данным источника в экстренных службах, в результате экстренной посадки пострадавших нет.

Подробности и причины произошедшего не уточняются.