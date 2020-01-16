В Росгидромете россиянам предсказали климатические катаклизмы

Директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов рассказал о климатических катаклизмах, которые ожидают Россию во второй половине XXI века. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что на территории страны наблюдаются некоторые изменения климата. Они вызваны деятельностью человечества и наиболее сильно станут заметны во второй части века.

По словам специалиста, в будущем речь может идти в том числе о волнах жары и наводнениях.

Катцов добавил, что стоит подготовиться к этим явлениям заблаговременно. Так, ранее специалисты пытались снизить влияние антропогенного фактора, позже стала очевидна инертность климатической системы планеты, поэтому стоит вопрос адаптации цивилизации к погодным аномалиям.

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