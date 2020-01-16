В Москве в декабре 2019 года солнце светило всего восемь часов за весь месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что это только 3,7% от максимально возможного.

«Если бы в декабре вообще не было облаков, солнце над Москвой можно было бы видеть 220 часов», — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что в январе 2020 года погода будет благоприятнее.

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