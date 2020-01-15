Новым улицам в Симферополе могут присвоить имена Лужкова и Захарченко

В Симферополе двум новым улицам могут присвоить имена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкйо на пресс-службу Русской общины Крыма.

Там уточнили, что одну из улиц также планируется одну назвать в честь постоянного представителя России при ООН в период воссоединения Крыма с Россией Виталия Чуркина. Кроме того, могут появиться проспект Александра Суворова, улицы имени писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского и военачальника Александра Меншикова.

По данным Русской общины, данное решение одобрено на заседании городской комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований.

По словам депутата горсовета Симферополя Игоря Евтюшкина, теперь решение о наименовании улиц вынесут на рассмотрение на одной из ближайших сессий городского парламента.

Уточняется, что инициатива о наименовании ряда новых улиц в честь политиков, которые внесли значимый вклад в новейшую историю России, принадлежит крымскому сенатору Сергею Цекову и депутату Госдумы России Андрею Козенко.