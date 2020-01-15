Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила, что он страдает психическим расстройством.
«И на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем», — отметили в СК.
Также в заключении экспертизы сказано, что мужчина нуждается в принудительном лечении.
Убийство ребенка произошло 31 октября в детском саде в Нарьян-Маре. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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