Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила, что он страдает психическим расстройством.

«И на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем», — отметили в СК.

Также в заключении экспертизы сказано, что мужчина нуждается в принудительном лечении.

Убийство ребенка произошло 31 октября в детском саде в Нарьян-Маре. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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