В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
В заявлении говорится, что российские власти поддерживают предложение о внедрении института частных судебных приставов, который будет заставлять уплачивать в пользу бизнеса. В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему.
Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно. На первом этапе судебные приставы будут заниматься взысканием задолженности в пользу юридических лиц.
Ведомство добавило, что действующие элементы частного исполнения в госсистему принудительного исполнения (институт частного сыска, коллекторские организации) пока недостаточно развиты.
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