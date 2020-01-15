В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

В заявлении говорится, что российские власти поддерживают предложение о внедрении института частных судебных приставов, который будет заставлять уплачивать в пользу бизнеса. В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему.

Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно. На первом этапе судебные приставы будут заниматься взысканием задолженности в пользу юридических лиц.

Ведомство добавило, что действующие элементы частного исполнения в госсистему принудительного исполнения (институт частного сыска, коллекторские организации) пока недостаточно развиты.

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