Профессор МГУ рассказал, наступит ли в России холодная зима
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что в России может наступить похолодание, если изменится система, при которой постоянно наблюдается низкое давление в определенной позиции и поступает теплый воздух. Об этом сообщает портал Nation News.
Он пояснил, что данная система — проявление планетарных волн в атмосфере.
«Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки,» — отметил Кислов.
Он также предположил, что в России еще будет «холодно и снежно».
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