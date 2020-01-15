Профессор МГУ рассказал, наступит ли в России холодная зима

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/12050419/RIAN_3280682.HR-pic905-895x505-53251.jpg">

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что в России может наступить похолодание, если изменится система, при которой постоянно наблюдается низкое давление в определенной позиции и поступает теплый воздух. Об этом сообщает портал Nation News.

Он пояснил, что данная система — проявление планетарных волн в атмосфере.

«Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки,» — отметил Кислов.

Он также предположил, что в России еще будет «холодно и снежно».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики пообещали аномальное потепление в европейской части России

— Названа причина аномального тепла в России

— Синоптики объяснили аномальное тепло в России