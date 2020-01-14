Депутат объяснил теплую зиму в Москве испытаниями климатического оружия в США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что аномальное потепление наблюдается в России из-за того, что США применили климатическое оружие. О такой точке зрения он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, все изменения в погоде неслучайные. Депутат полагает, что американская сторона испытала на России климатическое оружие и из-за этого может начаться глобальная катастрофа. В частности, если «поплывет вечная мерзлота».

«Эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются», — добавил Журавлев.

Он также напомнил США, что, если они применяют это оружие против России, то должны помнить, что используют его и против всего мира.

«Но мы из-за этого пострадаем больше всего», — заключил он.

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