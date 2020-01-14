В России хотят ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента и прокуратура хотят установить максимальный срок заключения в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в ближайшее время совместными силами Совфеда и прокуратуры будет проводиться процесс гуманизации уголовного законодательства

По ее словам, планируется ограничить сроки пребывания подозреваемых в изоляторах на время предварительного следствия.

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