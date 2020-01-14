Во Франции опровергли информацию об отправке в страну «черных ящиков» с украинского Boeing

Во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что «черные ящики» с разбившегося украинского пассажирского самолета направили во Францию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявлял, что самописцы отправили во Францию.

В бюро отметили, что ящики будут изучать на Украине.

«Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда», — сказал представитель агентства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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