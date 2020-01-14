Похудевшего толстого кота Виктора пригласили в Казань

Хозяин прославившегося толстого кота Виктора Михаил Галин рассказал, что его кот похудел и скоро сможет поехать по приглашению в Казань, сообщает РИА «Новости».

Кота пригласил в Казань председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Также татарский туроператор согласился предоставить билеты.

«Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не «багаж», — добавил Иванов.

По словам Галина, его кот похудел на 500 гр, но ему еще нужно скинуть 1,5 кг до поездки, иначе его не допустят до перевозки. На данный момент вес Виктора составляет 8 кг.

«Татарское гостеприимство не имеет срока годности, поэтому они будут ждать нас в любое время», — заключил Галин.

Ранее в сети появилась информация, что перевозчик потребовал сдать кота пассажира, так как вес питомца превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату.

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