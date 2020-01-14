Цистерны с топливом сошли с рельсов в Петербурге

Пять вагонов, перевозивших топливо, сошли с рельсов в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Инцидент произошел на станции Сортировочная-Московская накануне вечером, в районе 21.00 по мск.

Как отметили в пресс-службе, нарушений в расписании движения поездов из-за инцидента не было. После случившегося на место были отправлены специалисты, которые провели восстановительные работы и закончили в 05.40 по мск.

Согласно имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Угрозы экологической безопасности нет», — заключили в ОЖД.

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