В Красноярском крае охотник принял друга за животное и случайно застрелил

В Абанском районе Красноярского края охотник случайно застрелил приятеля, приняв его за животное из-за плохой видимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по региону.

Как отмечается, 37-летний мужчина приехал на новогодние праздники в поселок. 3 января он с двумя знакомыми отправился на охоту.

Охотники заранее договорились об участках, но приезжий гость решил сменить место положения. Тогда 48-летний местный житель выстрелил в друга, из-за плохой видимости не поняв, кто перед ним находится.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Подозреваемый полностью признал свою вину.