В Красноярском крае охотник принял друга за животное и случайно застрелил
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В Абанском районе Красноярского края охотник случайно застрелил приятеля, приняв его за животное из-за плохой видимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по региону.
Как отмечается, 37-летний мужчина приехал на новогодние праздники в поселок. 3 января он с двумя знакомыми отправился на охоту.
Охотники заранее договорились об участках, но приезжий гость решил сменить место положения. Тогда 48-летний местный житель выстрелил в друга, из-за плохой видимости не поняв, кто перед ним находится.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
Подозреваемый полностью признал свою вину.