«Зеленый» снег испугал жителей Челябинска

Местные жители обнаружили необычный снег на въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

Как утверждают очевидцы, снег на въезде в город имел зеленый оттенок. Этот факт их удивил и напугал.

Однако Безруков поспешил успокоить жителей и объяснил необычный цвет снежного покрова. По его словам, снег в этом месте стал «зеленым» из-за пыли с гранитного карьера, находящегося поблизости. Он рассказал, что окрас снегу придали частицы природных материалов и горных пород.

Он подчеркнул, что пыль не навредит здоровью граждан. Также пообещал, что на территорию направят лабораторию, которая замерит качество воздуха.

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