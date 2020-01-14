В ЯНАО пенсионер предстанет перед судом за совращение малолетней
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62-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
Как отмечается, инцидент произошел весной 2019 года в городе Салехард.
Мужчина вступил в интимную связь с 16-летней девушкой, при этом он знал о ее возрасте.
Пенсионер признал свою вину, заявив, что любит несовершеннолетнюю.
«Информация, что он хочет жениться на ней, правдива, но только замуж за него никто не хочет», — сказал представитель ведомства.
В СК отметили, что о связях влюбленных узнали, когда девушка оказалась в «интересном положении».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.