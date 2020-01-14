В ЯНАО пенсионер предстанет перед судом за совращение малолетней

62-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, инцидент произошел весной 2019 года в городе Салехард.

Мужчина вступил в интимную связь с 16-летней девушкой, при этом он знал о ее возрасте.

Пенсионер признал свою вину, заявив, что любит несовершеннолетнюю.

«Информация, что он хочет жениться на ней, правдива, но только замуж за него никто не хочет», — сказал представитель ведомства.

В СК отметили, что о связях влюбленных узнали, когда девушка оказалась в «интересном положении».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.