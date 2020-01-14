В Томске врачи вытащили из ребенка 31 магнитный шарик
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В Томске врачи скорой медицинской помощи №2 спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
Отмечается, что родители обратились к медикам, когда заметили у ребенка боли в животе.
Обследовав мальчика, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
«За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции», — уточнили в департаменте.
Специалисты отметили, когда магниты слипаются, происходит захват кишечной стенки, и они уже не разъединяются самостоятельно. В таких случаях может спасти только операция.