Мармеладки в виде мужского полового органа возмутили россиянку

Жительница Краснодара возмутилась фаллической формой мармеладок, которые купила своим детям, передает news-r.ru.

По словам женщины, она решила купить полезные сладости детям и не подозревала о форме приобретенных мармеладок. Когда семья открыла упаковку, то женщина удивилась и возмутилась. Она утверждает, что форма продукта была похожа на мужской половой орган желтого цвета.

«Какое-то время была в ступоре, но потом дети объяснили мне, что это ножницы», — поделилась россиянка.

В сети на возмущения женщины отреагировали неоднозначно. Кто-то не увидел в форме мармелада ничего, кроме ракеты. Другие стали шутить про то, что везде фаллические символы, о которых писал Зигмунд Фрейд.