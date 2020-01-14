Десять человек пропали в Китае при обвале дороги

В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

Согласно имеющимся данным, обвал произошел около 17.30 по местному времени (12.30 мск) 13 января. В результате происшествия под землю провалился городской автобус, стоявший на остановке около больницы Красного креста. Число находившихся в автобусе на данный момент неизвестно.

Отмечается, что 15 человек были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины обвала устанавливаются.