«Легендарную тачанку» в Херсонской области хотят снести из-за закона о декоммунизации

Памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области Украины хотят снести из-за закона о декоммунизации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Андрея Дяченко.

«Неутешительные новости ... Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонской области «символизирует коммунистический тоталитарный режим» … и подлежит немедленной декоммунизации», — написал Дяченко.

Мэр отметил, что созовет внеочередную сессию местного совета, чтобы защитить памятник. Он также заявил, что готовит обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.