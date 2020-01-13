Нетаньяху написал письмо осужденной в России за наркотики израильтянке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал осужденной в России израильтянке Нааме Иссахар письмо, сообщает РИА «Новости».

Он отметил в письме, что прилагает усилия, чтобы она вернулась домой как можно скорее.

25-летняя Нааме Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

Иссахар отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

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