Зеленский включил свою жену в совет по развитию главного музея Украины вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал») свою жену Елену Зеленскую. Об этом сообщается на сайте президента.

Кроме того, председателем совета был назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Отмечается, что ранее сопредседателями совета были супруга украинского экс-президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава администрации Борис Ложкин.

Таким образом, указом Зеленского состав участников совета был обновлен, а лидер Украины признал утратившим силу указ экс-главы государства Петра Порошенко.